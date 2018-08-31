Судебные приставы самарской области оштрафовали «коллекторов» более чем на миллион рублей

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В Службу судебных приставов Самарской области продолжают поступать жалобы на «коллекторов». Должностными лицами Службы они были привлечены к административной ответственности за нарушение спокойствия и прав граждан, в результате чего оштрафованы на сумму в 1 миллион 70 тысяч рублей.За 7 месяцев 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило 493 обращения от граждан. Жители области сообщали о нарушении юридическими лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». «Коллекторы» были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах.В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан, УФССП России по Самарской области возбуждено 40 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц по ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений) и 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 30 протоколов. Юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 20 до 55 тысяч рублей. Всего в этом году «коллекторы» были оштрафованы на 1 миллион 70 тысяч рублей.Фото pixabay.com