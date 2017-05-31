Судебные приставы помогли жителям Безенчукского района вернуть задолженность по зарплате

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Было возбуждено 9 исполнительных производств.

В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено 9 исполнительных производств по взысканию заработной платы с предприятия на общую сумму почти 40 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судебные приставы проверили имущество и счета должника-организации. Должностные лица УФССП России по Самарской области применили к должнику меры принудительного исполнения, они вынесли постановление о наложении ареста в отношении имущества должника – телку черно-пестрой породы весом 201 килограмм на сумму 48 тысяч рублей. Должник был предупрежден о том, что в случае неуплаты долга по исполнительным производствам, имущество будет выставлено на торги.

После чего задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме. Арест был снят. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением. Взыскатели получили причитающиеся им по закону денежные средства.



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