Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

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Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г.Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало вселение ее бывшего супруга, гражданина К., в квартиру, половина которой ему принадлежит.Должница была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, но не в пускала бывшего мужа в дом. Гражданка Ш. обратилась в суд за отсрочкой, желая оттянуть время исполнения решения суда. Суд предоставил должнице такую возможность. По истечению данного срока, женщина решила еще раз обратиться с той же просьбой, но в этот раз ей было отказано. Однако это не помешало женщине и дальше препятствовать вселению экс-супруга.Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г.Самары была назначена дата принудительного вселения взыскателя, о чем должница была уведомлена.В назначенный день судебными приставами-исполнителями совместно с сотрудником полиции был произведен выход по месту совершения исполнительных действий. На стук в дверь должница отозвалась, но заявила, что вселять экс-супруга не намерена. Судебный пристав-исполнитель уговорил гражданку Ш. пропустить в квартиру его самого и участкового для разговора. В ходе беседы приставу удалось убедить должницу исполнитель решение суда. Женщина впустила бывшего мужа в квартиру и передала ему комплект ключей от входной двери, сообщает сайт ведомства.