Судебные приставы обязали установить светофор около школы в поселке Самарской области
27 ноября 2017 09:40
111
Суд обязал организацию, отвечающую за благоустройство дорог в одном из поселений Красноярского района Самарской области привести проезжую часть возле школы в надлежащее состояние. Участок дороги рядом со зданием общеобразовательного учреждения не соответствовал ГОСТу, там не было ни светофора, ни ограждений, ни разметки, обозначающей пешеходный переход и «лежачего полицейского». Нарушения ставили под угрозу безопасность школьников, их родителей, а также водителей.
В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство об обязании организации-должника привести дорожное покрытие автодороги в соответствие с требованиями стандартов, норм и правил. Исполнить решение суда необходимо было в течение 10 дней. Судебные приставы направили копию постановления о возбуждении исполнительного производства должнику, а также предупредили его об ответственности за неисполнение решение суда в соответствии со ст.315 УК РФ. Так же начальник отдела судебных приставов Красноярского района Самарской области провел личную беседу с директором организации-должника, напомнив, что дорога находится в опасной близости от школы. Этих мер оказалось достаточно. В рамках совершения выезда на место проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель убедился в том, что указанный участок дороги приведен в соответствующий вид: ограждения и светофор установлены, дорожная разметка нанесена по стандартам, нормам и правилам.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 ноября 2017 12:26
Жильцы близко стоящих домов страдают от шума. Социум
4
27 ноября 2017 11:46
Работы победителей конкурса появятся на обложках книг. Социум
49
27 ноября 2017 11:30
Встреча прошла в одной из школ Кировского района. Социум
47
Здравоохранение
23 ноября 2017 16:16
Последний приём документов - 29, 30 ноября и 1, 4, 5 декабря 2017 года. Здравоохранение
320
23 ноября 2017 10:22
Специальные занятия с преподавателями проходят в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Здравоохранение
197
22 ноября 2017 16:18
В первую очередь, пациентские школы необходимы для того, чтобы научить пациентов с ПИД справляться с теми трудностями, которые могут возникнуть. Здравоохранение
248
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
207
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
438
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
316
Туризм
27 ноября 2017 11:24
Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян. Туризм
71
25 ноября 2017 09:25
В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция. Туризм
381
15 ноября 2017 09:30
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
486
Образование
27 ноября 2017 10:22
Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть. Образование
85
26 ноября 2017 11:27
На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей. Образование
346
26 ноября 2017 10:52
Участники разберут мифы, легенды, предрассудки и предубеждения о языке. Образование
216
Культура
25 ноября 2017 22:17
Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Культура
256
24 ноября 2017 13:55
Фестиваль продлится до 2 декабря. Культура
240
24 ноября 2017 09:38
Показ состоится в рамках фестиваля "Французская осень". Культура
244
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
112
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
184
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
282
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4818
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1713
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8587
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2418
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9755
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2807
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1586
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1413
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1755
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1644
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1382
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3013
Мероприятия