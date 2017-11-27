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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы обязали установить светофор около школы в поселке Самарской области

27 ноября 2017 09:40
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Судебные приставы обязали установить светофор около школы в поселке Самарской области Такое решение вынес суд.
Такое решение вынес суд.

Суд обязал организацию, отвечающую за благоустройство дорог в одном из поселений Красноярского района Самарской области привести проезжую часть возле школы в надлежащее состояние. Участок дороги рядом со зданием общеобразовательного учреждения не соответствовал ГОСТу, там не было ни светофора, ни ограждений, ни разметки, обозначающей пешеходный переход и «лежачего полицейского». Нарушения ставили под угрозу безопасность школьников, их родителей, а также водителей.

В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство об обязании организации-должника привести дорожное покрытие автодороги в соответствие с требованиями стандартов, норм и правил. Исполнить решение суда необходимо было в течение 10 дней. Судебные приставы направили копию постановления о возбуждении исполнительного производства должнику, а также предупредили его об ответственности за неисполнение решение суда в соответствии со ст.315 УК РФ. Так же начальник отдела судебных приставов Красноярского района Самарской области провел личную беседу с директором организации-должника, напомнив, что дорога находится в опасной близости от школы. Этих мер оказалось достаточно. В рамках совершения выезда на место проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель убедился в том, что указанный участок дороги приведен в соответствующий вид: ограждения и светофор установлены, дорожная разметка нанесена по стандартам, нормам и правилам.

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