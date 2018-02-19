Судебные приставы из Новокуйбышевска напомнили предпринимателям о неоплаченных налогах

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Одним из тех, кого посетили судебные приставы-исполнители в рамках рейда, оказался гражданин М. Мужчина не уплатил налоги в размере около 75 тысяч рублей. Всвязи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление овзыскании с него исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, что составило более 5 тысяч рублей. Однако мужчина продолжил избегать погашения имеющейсязадолженности. В связи с этим в рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля марки «INFINITI»2011 г.в., принадлежащего должнику. После этого гражданин М. полностью погасил имеющуюся задолженность и исполнительский сбор на общую сумму свыше 80 тысячрублей. Исполнительное производство в отношении него было окончено, арест с автомобиля снят.Всего в ходе рейда судебные приставы посетили 20 адресов, сообщает сайт ведомства.