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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы искали должников в акватории Волги на территории Самары

15 августа 2017 13:20
138
Судебные приставы искали должников в акватории Волги на территории Самары
В ходе мероприятия было установлено три должника.

Работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области совместно с сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам  МЧС России по Самарской области проведена акция  «Должник».В ходе нее граждане – водители и владельцы водных судов  были остановлены и проверены на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств.

В ходе мероприятия было установлено три должника. Среди них гражданин В. который задолжал почти 8,5 тысяч рублей за коммунальные платежи. Еще двое должников – владельцев маломерных судов оказались нарушителями правил дорожного движения, в отношении одного возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 2 тысячи рублей, в отношении другого – 18 исполнительных производств на сумму свыше 9 тысяч рублей. Все они были вызваны в отдел судебных приставов и ознакомлены с нормами Федерального закона №229 «Об исполнительном производстве», сообщает сайт ведомства.
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