Судебные приставы искали должников в акватории Волги на территории Самары

138

Работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области совместно с сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области проведена акция «Должник».В ходе нее граждане – водители и владельцы водных судов были остановлены и проверены на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств.В ходе мероприятия было установлено три должника. Среди них гражданин В. который задолжал почти 8,5 тысяч рублей за коммунальные платежи. Еще двое должников – владельцев маломерных судов оказались нарушителями правил дорожного движения, в отношении одного возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 2 тысячи рублей, в отношении другого – 18 исполнительных производств на сумму свыше 9 тысяч рублей. Все они были вызваны в отдел судебных приставов и ознакомлены с нормами Федерального закона №229 «Об исполнительном производстве», сообщает сайт ведомства.