Судебные приставы Волжского района Самарской области провели рейд по должникам-автолюбителям

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В ходе мероприятия работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области были посещены должники по 95 исполнительным производствам по взысканию административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.Всего по результатам рейда в связи с полным погашением долга окончено 23 исполнительных производства на общую сумму 26,5 тысяч рублей.Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам. Граждане, их имеющие, должны понимать, что с целью погашения долгов представители исполнительной власти будут накладывать аресты на имущество, обращать взыскания на заработную плату, привлекать должников к административной и уголовной ответственности.