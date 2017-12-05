Судебные приставы Волжского района Самарской области провели рейд по должникам-автолюбителям
5 декабря 2017 13:52
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В ходе мероприятия работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области были посещены должники по 95 исполнительным производствам по взысканию административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Всего по результатам рейда в связи с полным погашением долга окончено 23 исполнительных производства на общую сумму 26,5 тысяч рублей.
Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».
Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам. Граждане, их имеющие, должны понимать, что с целью погашения долгов представители исполнительной власти будут накладывать аресты на имущество, обращать взыскания на заработную плату, привлекать должников к административной и уголовной ответственности.
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