Судебные приставы Самары присоединились к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

101

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».Должностные лица УФССП России по Самарской области также приняли участие в акции. Работники Управления прослушали лекцию специалиста СПИД-центр врача-эпидемиолога на тему: «Профилактика ВИЧ/СПИД заболеваний». Мероприятие приурочено к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом.Только в Самарской области заболевшие вирусом иммунодефицита составляют около 1% от всего населения губернии. Именно поэтому, ежегодно в России в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Главная ее задача – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких, а также еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого тяжелого заболевания.