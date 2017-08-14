Судебные приставы Самарской области выдворили из России еще 16 граждан ближнего зарубежья
14 августа 2017 10:43
117
За прошедшую неделю судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области препроводили еще 16 нелегалов. Граждане иностранных государств были препровождены до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации и отправлены на Родину (в Республику Узбекистан, Кыргызскую Республику и Республику Таджикистан).
Всего за 2017 год из страны силами региональных судебных приставов было выдворено 518 иностранцев, из которых 243 - за их счет. Еще около 150 нелегалов ожидают отправки домой.
Причиной административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина служит несоблюдение им правил пребывания на территории нашей страны, в том числе пребывания иностранцев свыше 90 суток в России без специального разрешения. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительной депортацией на Родину и запретом на въезд на территорию Российской Федерации в течение 5 лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 августа 2017 12:44
Итоги будут подводиться в конце игры после 30 сентября. Социум
41
14 августа 2017 12:20
Зарядки получились веселыми и насыщенными. Социум
49
14 августа 2017 11:27
Сегодня стартует прием заявок. Социум
105
Здравоохранение
11 августа 2017 16:33
В Самарской области сейчас проживают почти 35 тысяч человек с ВИЧ. Здравоохранение
251
11 августа 2017 11:30
Всего активисты ОНФ посетили 11 учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
280
10 августа 2017 11:24
Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Здравоохранение
207
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
193
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
249
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
210
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
275
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
255
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
130
Образование
14 августа 2017 10:37Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения. Образование
117
9 августа 2017 11:08
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Образование
505
4 августа 2017 23:50
Первым стал МГУ на 215-й строчке. Образование
416
Культура
11 августа 2017 20:17
Современный мир диктует нам свои новые правила, многое в жизни очень быстро меняется, но все же есть вещи, которые останутся неизменными всегда. Культура
51
11 августа 2017 15:21
Они пройдут в парках Самары и на II очередь набережной реки Волга. Культура
249
10 августа 2017 14:15
Специально для этого мероприятия самарские музыканты подготовили новую программу «Плац-концерт» с участием детского музыкально - хореографического... Культура
265
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
112
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
145
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
128
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
276
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7075
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1337
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5357
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1756
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2781
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
381
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2198
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1986
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1600
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1769
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5584
Мероприятия