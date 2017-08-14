Судебные приставы Самарской области выдворили из России еще 16 граждан ближнего зарубежья

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За прошедшую неделю судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области препроводили еще 16 нелегалов. Граждане иностранных государств были препровождены до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации и отправлены на Родину (в Республику Узбекистан, Кыргызскую Республику и Республику Таджикистан).Всего за 2017 год из страны силами региональных судебных приставов было выдворено 518 иностранцев, из которых 243 - за их счет. Еще около 150 нелегалов ожидают отправки домой.Причиной административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина служит несоблюдение им правил пребывания на территории нашей страны, в том числе пребывания иностранцев свыше 90 суток в России без специального разрешения. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительной депортацией на Родину и запретом на въезд на территорию Российской Федерации в течение 5 лет.