Судебные приставы Самарской области выдворили еще 12 иностранцев на родину
20 августа 2018 18:10
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Минувшие выходные судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации еще 12 граждан иностранных
государств. Всего же в 2018 году силами работников регионального ведомства нашу страну покинуло 609 иностранцев, причем 347 из них — за свой счет.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства как административное взыскание является мерой государственного принуждения, которая применяется по решению суда.
Организация исполнения постановлений об административном выдворении включает в себя несколько этапов: препровождение выдворяемых иностранных граждан в специальные учреждения (при наличии указания в судебном постановлении), возбуждение
исполнительного производства о принудительном выдворении, в рамках которого осуществляется сбор необходимых документов, препровождение иностранного гражданина до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Такой метод работы достигается, в том числе, и благодаря взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.
Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания они не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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