Судебные приставы Самарской области проводят акцию «В отпуск – без долгов!».

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Работники регионального ведомства проводят акцию «В отпуск – без долгов!», ориентированную на погашение должниками задолженностей по различным категориям исполнительных производств и на уменьшение должников, ограниченных в праве выезда за пределы Российской Федерации в период майских праздников и летних отпусков, а также популяризации сервиса «Банк данных исполнительных производств».В рамках акции судебными приставами проводятся рейды по должникам различных категорий исполнительных производств с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, а также организовано информирование граждан, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации о возможных ограничениях в случае наличия долгов по исполнительным производствам.Так, судебными приставами Приволжского района Самарской области был проведен рейд по местам проживания граждан, которые не погасили свои задолженности, в том числе за жилищно-коммунальные услуги и административные штрафы, в отношении которых были возбуждены исполнительные производства. Среди них оказался гражданин Н., который не платил за тепло, газ и электроэнергию и накопил задолженность более 170 тысяч рублей. Судебными приставами был составлен акт описи и ареста имущества должника. Всего же в рамках рейда приставы наложили арест на имущество трех таких неплательщиков. Они были предупреждены, что в случае непогашения долга в установленный законом срок, арестованное имущество будет передано на торги в счет погашения долга.В ходе рейда шестеро должников погасили свои задолженности на общую сумму 49 тысяч рублей.