Судебные приставы Самарской области проводят акцию «Собери ребенка в школу»

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В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы региона проводят рейды по неплательщикам алиментов с целью исполнения исполнительных документов в пользу несовершеннолетних детей. Одной из тех, к кому пришли судебные приставы, стала гражданка Ф., задолжавшая своему ребенку свыше 400 тысяч рублей. Неоднократно привлекаемая к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, женщина все также продолжала накапливать долг перед сыном. В ходе рейда судебными приставами был составлен акт описи и ареста электроники, которая пойдет в счет погашения образовавшейся задолженности гражданки Ф. перед своим ребенком.Всего в результате рейда судебные приставы посетили 9 адресов нерадивых родителей, где ими были вручены 6 повесток о явке на прием в отдел судебных приставов, составлен 1 акт описи и ареста имущества, еще 2 должникам судебные приставы вручили постановления об ограничении их в специальном праве на право управления транспортными средствами.Акция «Собери ребенка в школу» направлена на активизацию работы по взысканию алиментных платежей и привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. Ее цель - защита прав и законных интересов несовершеннолетних, поддержка детей, чьи родители являются неплательщиками алиментов, напоминание должникам по алиментным обязательствам о необходимости вовремя и в полном объеме платить денежные средства на их содержание.