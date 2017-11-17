Судебные приставы Самарской области проведут День правовой помощи детям и День бесплатной юридической помощи

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 20 ноября состоится День правовой помощи детям и День бесплатной юридической помощи. В этот день будет работать «горячая» телефонная линия по номерам: 8 (846) 266-62-34, 266-62-39.В ходе проведения мероприятий будут освещаться вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов, включая взыскание алиментных платежей; розыск должника по алиментным обязательствам, практика признания должника безвестно отсутствующим; предоставление социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; иные вопросы в рамках компетенции службы судебных приставов.20 ноября в рамках Дня бесплатной юридической помощи прием граждан будет осуществляться специалистами отдела правового обеспечения УФССП России по Самарской области с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и с 10.00 до 15.00 часов по адресу: г. Самара, ул. 22-Партсъезда, 31.