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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы Самарской области проведут «День единого приема граждан»

4 декабря 2017 14:35
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12 декабря с 12.00 до 20.00 часов по местному времени.
12 декабря 2017 должностными лицами аппарата и структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 12.00 до 20.00 часов по местному времени состоится «День единого приема граждан».

12 декабря с 12.00 до 20.00 часов по местному времени в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном  Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Руководство структурных подразделений» по ссылке: http://r63.fssprus.ru/rukovodstvo_strukturnykh_podrazdelenijj/ состоится «День единого приема граждан».

Прием граждан и представителей организаций будет проводиться по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.

Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.

Для записи на прием к должностным лицам, а также для получения иной справочной информации можно обратиться по телефонам: 8 (846) 263-65- 65 и  8 (846) 266-38- 71, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.     



Фото:  УФССП России по Самарской области 
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