Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участников ожидают веселые и забавные игры.
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.
В Самаре продавец торговой точки повторно реализовала алкоголь несовершеннолетнему, и попала под уголовное дело
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
На стадионе
На стадионе "Самара-Арена" заканчивают строительство парника для будущего газона
В Самарской области разгорается спортивный скандал Речь идет о соревнованиях по сноукайтингу.
В Самарской области разгорается спортивный скандал
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца Мать по решению суда сама будет содержаться в СИЗО.
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов. Мероприятие проводит Литературный музей.
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и груди.
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля
сегодня  Среда, 24 января, 15:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 56.41
-0.22
EUR 69.07
-0.2
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы Самарской области будут искать должников на автостоянках

24 января 2018 09:55
169
Судебные приставы Самарской области будут искать должников на автостоянках
 В регионе стартовала акция «Мобильный розыск».

Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно
получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного
средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же о
работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее
наличии – оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.
В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 января 2018  14:25
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со... Социум
58
24 января 2018  13:23
"Дачная амнистия" для индивидуальных жилых домов завершится 1 марта
Об этом напоминает управление Росреестра по Самарской области. Социум
118
24 января 2018  11:11
В Самаре сотрудники Росгвардии провели антитеррористическую тренировку Согласно сценарию тренировки, вооруженные преступники захватили заложников.
В Самаре сотрудники Росгвардии провели тренировку
Согласно сценарию тренировки, вооруженные преступники захватили заложников. Социум
293
Весь список

Здравоохранение
24 января 2018  00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в феврале.
Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
498
23 января 2018  15:52
За этим статусом стоит большая научная работа: это и клинические исследования по апробации лекарственных препаратов; и пять кафедр Самарского медуниверситета, которые здесь базируются; и врачи - кандидаты медицинских наук – в роли преподавателей и исследо
Самарский СПИД-центр первым в России приобрел в своем официальном названии новое дополнение - он стал клиническим
За этим статусом стоит большая научная работа: это и клинические исследования по апробации лекарственных препаратов; и пять кафедр Самарского медуниверситета,... Здравоохранение
249
23 января 2018  14:12
22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».
В Самарской области снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».   Здравоохранение
261
Весь список
Новости медицины
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
157
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
243
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
255
Весь список
Туризм
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
528
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1016
17 января 2018  11:07
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
287
Весь список
Образование
24 января 2018  00:33
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.
В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.   Образование
488
22 января 2018  17:30
Обмен знаниями на страницах электронного научного журнала Promdevelop.ru
 Промышленный портал Promdevelop предлагает бесплатно опубликовать статью в своем научном журнале. Образование
67
22 января 2018  14:06
В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более металлов).
Ученые Самарского университета предложили универсальную схему для прогнозирования новых материалов
 В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более... Образование
188
Весь список

Культура
24 января 2018  13:34
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов. Мероприятие проводит Литературный музей.
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
93
24 января 2018  10:42
Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге» Планируется проводить экскурсии по выставке
Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге»
Планируется проводить экскурсии по выставке. Культура
109
23 января 2018  14:54
Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров.
В Самарском театре оперы и балета в апреле состоится премьера оперы Ж. Бизе «Кармен»
Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров.  Культура
231
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
119
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
519
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
504
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1453
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
473
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
453
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6667
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2449
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9372
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3218
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1888
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2320
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2197
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1846
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3459
Весь список

Мероприятия
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области

460

Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе

445

Глава региона примет все меры, чтобы сохранить ХК "Лада" в высшем эшелоне российского хоккея

385
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2625

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2589
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда