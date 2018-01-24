Судебные приставы Самарской области будут искать должников на автостоянках

169

Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативнополучить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортногосредства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же оработе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ееналичии – оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.