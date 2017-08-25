Судебные приставы Самарской области арестовали имущество предпринимателя за неуплату 1,7 миллиона рублей налогов

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В отделе судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина А. По решению суда индивидуальный предприниматель обязан оплатить налоги и сборы в доход государства в размере 1,7 миллиона рублей.Судебные приставы вызывали должника на прием, в ходе которого он отказался давать какие-либо письменные объяснения без своего адвоката. Кроме того, выйдя из отдела, мужчина отключил телефон, который сам же и оставил работникам Службы для связи.В связи с тем, что гражданин А. не торопился исполнять решение суда, в ходе совместного выхода судебных приставов и сотрудников налоговой службы, работники УФССП России по Самарской области арестовали имущество должника на сумму 300 тысяч рублей.В случае, если предприниматель не оплатит имеющуюся у него задолженность, судебные приставы направят фасовочное оборудование, зерносмеситель и подъемник на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения его долга.