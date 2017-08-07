Судебные приставы Кинель-Черкасского района напомнили родителям-алиментщикам о детях

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Судебные приставы региона вновь помогают нерадивым родителям вспомнить о своих обязательствах. В рамках акции «Собери ребенка в школу» работники отдела судебных приставов Кинель-Черкаского района Самарской области посетили свыше 20 адресов граждан, имеющих задолженности по алиментам.Одной из тех, кому судебные приставы напомнили об имеющейся задолженности, стала гражданка Ч., накопившая долг перед своим ребенком почти 30 тысяч рублей. Судебными приставами-исполнителями был составлен акт описи и ареста сотового телефона, принадлежащего должнице. Также по месту работы женщины направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату.Всего же в результате рейда было составлено 6 административных протоколов по ст.5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), предусматривающей наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов. Также должникам были вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной по ч.1 ст.157 УК РФ. По месту работы 15 должников направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату. Еще в отношении 5 должников вынесены постановления об объявлении в розыск.Акция «Собери ребенка в школу» направлена назащиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей.