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Суд развел Петросяна и Степаненко

16 ноября 2018 15:04
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Иск о расторжении брака подавал Евгений Петросян после того, как его жена обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.
Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Об этом ТАСС сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин и подтвердила РБК пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — заявил Жорин ТАСС.

«Мы, естественно, этим [решением] очень удовлетворены, поскольку суд удовлетворил именно наше требование о расторжении брака. Сначала мы добились вынесения этого требования в отдельное производство, а потом и удовлетворения», — заявил Сергей Жорин в разговоре с РБК. ​

«В настоящий момент гражданское дело по исковым требованиям о расторжении брака было рассмотрено, исковые требования удовлетворены, поэтому брак был расторгнут. В настоящее время рассматривается раздел совместно нажитого в браке имущества», — рассказала РБК пресс-секретарь суда.

Развод артистов, чей брак длился более 30 лет, начался в августе. Причины расставания официально стороны не называли. Степаненко и Петросян также ведут судебную тяжбу о разделе совместного нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд руб. На время развода суд накладывал обеспечительный арест на имущество супругов.

Евгений Петросян к середине 2000-х стал долларовым миллионером: в 2005 году Forbes поставил его на 27-е место в списке 50 самых богатых отечественных звезд, оценив его годовой заработок в $2,1 млн.

Как ранее выяснил РБК, основной доход юмористам приносили концертная деятельность (около 60% от совокупного заработка), телепроекты (около 20%) и корпоративы и закрытые вечеринки (также примерно 20%).​



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Комментарии



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