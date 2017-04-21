Суд разрешил провести в Самаре протестный марш

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Марш состоится 23 апреля, в воскресенье, сбор и построение колонны у Ракеты на пр.Ленина (площадь Д.Козлова у музея "Самара космическая"), метро "Российская", далее маршрут марша пройдёт по проезжей части проспекта Ленина до пл.Героев 21 Армии, где состоится зачитывание резолюции, сообщает http://blog-matveev.livejournal.com/.Сбор 23 апреля в 14:00.Отказ администрации согласовать акцию суд признал незаконным