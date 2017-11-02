Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рамках приёма граждан в Думе г.о. Тольятти обсуждались пути решения проблем 12 и 16 кварталов
В рамках приёма граждан в Думе г.о. Тольятти обсуждались пути решения проблем 12 и 16 кварталов
Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году Об этом сообщили в Минтруде РФ.
Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году
В Сызрани за полгода изъяли у граждан более 100 боеприпасов Также изъято 765 грамм взрывчатых веществ.
В Сызрани за полгода изъяли у граждан более 100 боеприпасов
Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника Заложенное имущество было разыскано на автостоянке.
Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника
Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА По площади пройдут 90 парадных расчетов.
Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА
Учёные Самарского политеха запатентовали новый способ управления створками ворот в шлюзовых отсеках Изобретение позволяет более точно производить процесс створения.
Учёные Самарского политеха запатентовали новый способ управления створками ворот в шлюзовых отсеках
В Самаре серийный вор похитил из квартиры более 1 миллиона рублей Он проник в квартиру через балкон.
В Самаре серийный вор похитил из квартиры более 1 миллиона рублей
Председатель Думы Тольятти поздравил с Днём народного единства Он пожелал всем горожанам мира, благополучия, счастья и здоровья.
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил тольяттинцев с Днём народного единства
сегодня  Пятница, 3 ноября, 10:23
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 58.09
-0.07
EUR 67.68
-0.03
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»

2 ноября 2017 23:55
387
Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против него, заявив, что он незаконно получил премию в размере 95,4 млн руб.
Об аресте счетов Страшнова РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Речь идет об обеспечительном аресте на сумму более чем 95 млн руб. в рамках дела о превышении полномочий.

Царева указала, что арест был наложен 31 августа, однако о нем стало известно только 2 ноября. Тем самым Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов. В соответствии с принятым решением Страшнову запрещается совершать операции и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил РБК, что счета Страшнова арестованы. «Решение об аресте счетов было принято судом еще 1 сентября. В заседании принимал участие сотрудник Генпрокуратуры. Мы продолжим и впредь отстаивать занятую ранее нашим ведомством непримиримую позицию в отношении подобных фактов», — заявил он.

РБК направил запрос Дмитрию Страшнову.

Руководителем «Почты России» Страшнов был в 2013–2017 годах. В июле этого года он покинул свой пост, поскольку с ним не был продлен контракт. Преемником Страшнова стал Николай Подгузов, который ранее занимал пост замминистра экономического развития.

Одной из причин ухода Страшнова стал скандал, связанный с выплатой топ-менеджеру бонусов. Следственный комитет России в марте возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому проходит сотрудник Минкомсвязи. По версии следствия, Страшнову были необоснованно начислены 46 млн руб. в качестве зарплаты в 2014–2015 годах и более 82 млн руб. премий по итогам 2014 года. Сам Страшнов не является подозреваемым по этому делу. При этом ранее Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело против Дмитрия Страшнова. В ведомстве заявляли, что он получил незаконную премию в размере 95,4 млн руб.

Сам Страшнов сразу после отставки в интервью РБК говорил, что его бонус согласовывался его «профильным руководством». «Для меня это министр. С кем согласовывал он, наверное, некорректно мне говорить, но я знаю, что эта цифра легитимная и не определяется министром и тем более мной», — заявлял он. По его словам, бонус рассчитывался по «определенным правилам», существует формула, и «любой желающий может сам его посчитать, взяв официальные показатели трудовой деятельности компании в открытых источниках».

Днем 2 ноября стало известно, что Страшнов занял пост операционного директора группы «Еврохим», специализирующейся на производстве азотных и фосфатных удобрений. Работать бывший руководитель «Почты России» будет в штаб-квартире группы в швейцарском Цуге, а его задачей станет «дальнейшее развитие «Еврохима» на мировой арене».



Фото: Олег Яковлев / РБК
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 ноября 2017  09:47
Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА По площади пройдут 90 парадных расчетов.
Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА
По площади пройдут 90 парадных расчетов. Социум
82
3 ноября 2017  09:35
Учёные Самарского политеха запатентовали новый способ управления створками ворот в шлюзовых отсеках Изобретение позволяет более точно производить процесс створения.
Учёные Самарского политеха запатентовали новый способ управления створками ворот в шлюзовых отсеках
Изобретение позволяет более точно производить процесс створения. Социум
56
2 ноября 2017  23:55
Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против него, заявив, что он незаконно получил премию в размере 95,4 млн руб.
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против него, заявив, что он незаконно получил премию в размере 95,4 млн руб.  Социум
386
Весь список

Здравоохранение
2 ноября 2017  18:28
Он признан победителем в номинации «Медицина».
Самарский онкодиспансер занял первое место в конкурсе «Достояние Губернии»
Он признан победителем в номинации «Медицина».  Здравоохранение
175
1 ноября 2017  16:45
Семейный врач Наталья Каштанова более 10 лет оказывает медицинскую помощь жителям села Зеленовка.
Земский доктор из села Зеленовка удостоена престижной премии Национальной медицинской палаты
Семейный врач Наталья Каштанова более 10 лет оказывает медицинскую помощь жителям села Зеленовка.   Здравоохранение
198
1 ноября 2017  13:49
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области на неэпидемическом уровне Продолжается прививочная кампания против гриппа.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области на неэпидемическом уровне
Продолжается прививочная кампания против гриппа. Здравоохранение
168
Весь список
Новости медицины
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
328
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
223
27 сентября 2017  21:24
Анализы после 50 лет женщине
 50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости.   Новости медицины
416
Весь список
Туризм
31 октября 2017  12:45
Россия допускает введение безвиза с Грузией
Россия допускает введение безвиза с Грузией
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
191
31 октября 2017  11:10
В Самаре пройдет специализированный форум «Тур притяжения 2017» Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России.
В Самаре пройдет специализированный форум «Тур притяжения 2017»
Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России. Туризм
171
31 октября 2017  09:41
В Самарской области завершился Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой» Участники форума – студенты более 40 университетов России – познакомились с промышленностью региона во всем ее разнообразии.
В Самарской области завершился Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Участники форума – студенты более 40 университетов России – познакомились с промышленностью региона во всем ее разнообразии. Туризм
58
Весь список
Образование
2 ноября 2017  21:38
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.
Студент СамГТУ выступил на международной конференции в Минске
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.  Образование
275
2 ноября 2017  11:19
В Самарской области напишут Большой этнографический диктант Мероприятие состоится 3 ноября.
В Самарской области напишут Большой этнографический диктант
Мероприятие состоится 3 ноября. Образование
178
2 ноября 2017  09:35
Электронная запись детей в первые классы в Самаре начнется в декабре Речь идет о статусных учреждениях.
Электронная запись детей в первые классы в Самаре начнется в декабре
Речь идет о статусных учреждениях. Образование
223
Весь список

Культура
2 ноября 2017  11:29
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера музыкальной комедии «Волшебная лампа Аладдина» Спектакль покажут 4 ноября.
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера музыкальной комедии «Волшебная лампа Аладдина»
Спектакль покажут 4 ноября. Культура
188
2 ноября 2017  10:53
Самара узнает имя лучшего Студента года В 2017 году было подано рекордное количество заявок.
Самара узнает имя лучшего Студента года
В 2017 году было подано рекордное количество заявок. Культура
151
31 октября 2017  13:35
«Театральный маршрут
"Театральный маршрут" снова стартовал в Самаре
Сезон 2017-2018 открылся концертом юной оперной певицы Яны Дьяковой. Культура
213
Весь список
Мода
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
113
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
205
27 сентября 2017  18:17
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
429
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3555
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1445
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8317
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2230
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8508
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2619
Весь список

Фоторепортажи
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1572
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1451
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1232
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2853
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2675
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
2344
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится всероссийский турнир по фехтованию
В Самаре состоится торжественного открытие исторического парка «Россия – моя история»
В Самарской области напишут Большой этнографический диктант
Весь список
Популярное
за сегодня

На кольце около станции метро «Московская» приступили к монтажу светофоров

546

Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»

317

В Черноречье 12 спасателей тушили пожар в частной бане на площади 80 квадратных метров

260
за неделю

В Самаре меняется схема движения транспорта по Московскому шоссе (Уточненная)

3867

В Самаре по решению суда Екатерину Пузикову отпустили на свободу

2359

В Самаре на Волжском проспекте водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением и врезался в препятствие

1934
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда