Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
2 ноября 2017 23:55
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Царева указала, что арест был наложен 31 августа, однако о нем стало известно только 2 ноября. Тем самым Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов. В соответствии с принятым решением Страшнову запрещается совершать операции и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил РБК, что счета Страшнова арестованы. «Решение об аресте счетов было принято судом еще 1 сентября. В заседании принимал участие сотрудник Генпрокуратуры. Мы продолжим и впредь отстаивать занятую ранее нашим ведомством непримиримую позицию в отношении подобных фактов», — заявил он.
РБК направил запрос Дмитрию Страшнову.
Руководителем «Почты России» Страшнов был в 2013–2017 годах. В июле этого года он покинул свой пост, поскольку с ним не был продлен контракт. Преемником Страшнова стал Николай Подгузов, который ранее занимал пост замминистра экономического развития.
Одной из причин ухода Страшнова стал скандал, связанный с выплатой топ-менеджеру бонусов. Следственный комитет России в марте возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому проходит сотрудник Минкомсвязи. По версии следствия, Страшнову были необоснованно начислены 46 млн руб. в качестве зарплаты в 2014–2015 годах и более 82 млн руб. премий по итогам 2014 года. Сам Страшнов не является подозреваемым по этому делу. При этом ранее Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело против Дмитрия Страшнова. В ведомстве заявляли, что он получил незаконную премию в размере 95,4 млн руб.
Сам Страшнов сразу после отставки в интервью РБК говорил, что его бонус согласовывался его «профильным руководством». «Для меня это министр. С кем согласовывал он, наверное, некорректно мне говорить, но я знаю, что эта цифра легитимная и не определяется министром и тем более мной», — заявлял он. По его словам, бонус рассчитывался по «определенным правилам», существует формула, и «любой желающий может сам его посчитать, взяв официальные показатели трудовой деятельности компании в открытых источниках».
Днем 2 ноября стало известно, что Страшнов занял пост операционного директора группы «Еврохим», специализирующейся на производстве азотных и фосфатных удобрений. Работать бывший руководитель «Почты России» будет в штаб-квартире группы в швейцарском Цуге, а его задачей станет «дальнейшее развитие «Еврохима» на мировой арене».
Фото: Олег Яковлев / РБК
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