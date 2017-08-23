Студотряд «Импульс Самара-2017» помог энергетикам в подготовке объектов к Чемпионату мира

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В текущем году в студотряде работали 25 студентов 2-3 курсов СамГТУ.



«Самарские распределительные сети» завершили очередной трудовой сезон студенческого строительного отряда «Импульс Самара-2017». Будущие энергетики помогали в подготовке энергообъектов к

Чемпионату мира по футболу 2018 года и знакомились с работой крупнейшей сетевой компании области.



В текущем году в студотряде работали 25 студентов 2-3 курсов Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Их главной задачей в течение 1,5 месяцев была подготовка объектов электросетевого хозяйства, находящихся на территории г.о. Самара, к ЧМ-2018. Это и расчистка опор воздушных линий от поросли и древесно-кустарниковой растительности, и благоустройство территорий подстанций, и окраска заборов. Все виды работ не требовали специальных профессиональных навыков.

Помимо работы на энергообъектах, будущим энергетикам рассказали и о работе самарского филиала ПАО «МРСК Волги». Студенты побывали на современной реконструированной подстанции 110 кВ Томашев Колок, а также посмотрели главный щит управления Самарского производственного отделения.



