Студенты самарских ВУЗов приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор»

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Всероссийские соревнования «Человеческий фактор» в 2018 году проводятся в целях содействия обучению молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи среди команд образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений. Соревнования проводятся МЧС России при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России.В Самарской области соревнования проводятся уже в третий раз.В первом этапе соревнований приняли участие четыре студенческие команды: команды «Факел» и «Стрела», состоящие из студентов Самарского государственного медицинского университета, команда «Pulsus» из Самарского государственного социально-педагогического университета и команда «МоПеды» Самарского филиала Московского городского педагогического университета. В каждой команде – по три человека.Соревнование проходило в форме тестирования по вопросам оказания первой помощи и психологической поддержки. В течение часа участники должны были ответить на 30 вопросов по психологии и 30 – по медицине. Подсчетом баллов и правильности ответов занималась территориальная судейская коллегия в составе сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.Подведение итогов состоится 9 февраля, когда будет названа команда-победительница. Именно она в марте продолжит состязаться за право называться лучшей уже среди регионов Центрального федерального округа.После окончания соревнований старший психолог Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Юлия Александровна Багрянцева провела для ребят экскурсию по музейно-выставочному центру истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области при Учебно-методическом центре федеральной противопожарной службы, где они познакомились с историей пожарной охраны и гражданской обороны Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС