Студенты Самарской духовной семинарии узнали о современных аспектах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции

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Люди, впервые узнавшие о своём положительном статусе или живущие с ВИЧ/СПИДом, часто спрашивают: «Почему?». Этот вопрос приводит многих к Богу и в Церковь. Именно в храм люди приходят в трудных жизненных ситуациях, за помощью и советом к духовным наставникам.Очень важно, чтобы представители духовенства знали о современных аспектах профилактики и лечения ВИЧ, знали, как поддержать прихожан, дать им рекомендации, куда необходимо обратиться за медицинской помощью и как избежать встречи с вирусом. Это напрямую касается вопросов взаимоотношений между людьми, построения отношений в семье.На встрече, состоявшейся по инициативе Самарской и Тольяттинской Епархии Русской Православной Церкви - семинаристы получили всюнеобходимую информацию, которая будет необходима им в дальнейшей работе с прихожанами.Как отметила Ольга Агафонова: «Это важно и для самих пациентов, и для их близких, которые тоже не знают как себя вести. Очень многиепришли к Вере, через это заболевание. И наоборот, именно Вера подтолкнула многих людей с положительным ВИЧ-статусом к тому,чтобы начать лечиться и жить! Ведь если пациент соблюдает все рекомендации лечащего врача СПИД-центра, качество и продолжительность его жизни не будут значительно отличаться от того, как живут люди без ВИЧ», сообщает пресс-служба Самарского СПИД-центра.