Студентов ВУЗов приглашают принять участие в конкурсе в Молодёжный кадровый резерв Самарской области

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Приглашаем Вас принять участие в конкурсе в Молодёжный кадровый резерв Самарской области!По решению врио Губернатора Самарской областиобъявляется набор в Молодёжный кадровый резерв Самарской области.Молодёжный кадровый резерв формируется в целях своевременного удовлетворения потребности в молодых квалифицированных специалистах для государственных и муниципальных органов.Общие требования к кандидатам:1) возраст от 18 до 25 лет;2) успешное обучение по программам 4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры либо наличие диплома специалиста.Подробная информация о резерве:на сайте rrc.samregion.ruлибо по QR-коду.СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОГРАНИЧЕН (до 17:00 16 марта 2018 года)!Администрация Губернатора Самарской области