Студентам Самарского университета рассказали, как сделать свои покупки в сети Интернет приятными и безопасными

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Как сделать свои покупки в сети Интернет приятными и безопасными, как правильно использовать способ оплаты товаров банковской картой, что делать, если оплаченный товар оказался не доставлен, или не оправдал ожиданий по качеству, куда обращаться за защитой нарушенных прав онлайн-покупателей– вот лишь некоторые темы, которые обсуждались на встрече со студентами Университета.В целях повышения потребительской грамотности, формирования у учащихся активной гражданской позиции, информирования о работе государственных органов подобные встречи уже состоялись со старшеклассниками и студентами ряда учебных заведений, что, по мнению самих ребят, оказалось очень полезным, сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.Фото: 63.rospotrebnadzor.ru