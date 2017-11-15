Студент из Самары получил приз зрительских симпатий на молодежном фестивале казахской песни «Алтын кyз-2017» в Москве

102

На сцене Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана выступили 13 талантливых молодых исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Самары, Уфы, Тюмени, Оренбурга и Омска. Среди финалистов были представители не только казахской, но и русской, кыргызской, башкирской и кумыкской национальностей.В результате интернет-голосования приз зрительских симпатий получил Максим Башаркин из города Самары (Национально-культурная автономия казахов «Ақ Жол»). Его наградой стала поездка в Алматы с целью обучения в Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова.Талантливый солист Максим Башаркин - лауреат многих творческих конкурсов является студентом Самарского государственного университета путей сообщения и увлекается наукой. Максим Башаркин стал участником смены «Инновации и экология» на молодежном форуме ПФО "iВолга - 2017",где представил свой проект, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары