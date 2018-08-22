Струковский сад оживает: начался "Пластилиновый дождь"
22 августа 2018 20:07
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Струковский парк даже в будний день стал центром притяжения фанатов уличного искусства, и, конечно, истинных патриотов, которые отмечают сегодня День государственного флага Российской Федерации.
Струковский сад оживает!
Программа открытия фестиваля:
20.00 – барабанное шоу «Beat makers drum clan»
20.20 – церемония открытия фестиваля
20.30 – флеш-моб с запуском светящихся воздушных шаров
20.40 – уличный театр «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург)
Впереди 5 насыщенных культурно-развлекательной программой дней.
В новом формате фирменный Самарский фестиваль проходит благодаря поддержке Дмитрия Азарова.
Ещё 2 месяца назад его проведение было под вопросом, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Видео здесь.
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