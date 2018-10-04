Строителям «Самара Арены» снова перенесли выплату долгов по зарплате

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По информации издания, сейчас субподрядчикам строительства стадиона «СК» Татдорстрой» и «Гранд-Проект» направлены предписания о выплате задолженностей до 8 и 17 октября соответственно. В адрес главы Татарстана и руководителя Роструда направили официальные письма о невыполнении обязательств по погашению задолженности по зарплате. В следственные органы переданы материалы дела.Субподрядчики строительства несколько месяцев не платили рабочим со стройки «Самара Арены» зарплату — по сообщениям самих пострадавших, они не видели денег с апреля 2018 года. Долгое время проблема игнорировалась представителями власти — они лишь направляли жалобы в госинспекцию труда Республики Татарстан, где официально зарегистрированы работодатели-должники.