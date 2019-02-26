Строительство восьми проблемных объектов в регионе планируют завершить в этом году

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Во вторник, 26 февраля, губернаторпровел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области. В том числе на нем рассматривались вопросы о завершении строительства проблемных объектов по адресам: улица Садовая, 256, пересечение улиц Ставропольской и Запорожской и улица Аэродромная, 102.В работе комиссии приняли участие депутаты Государственной думы, представители областного Правительства, правоохранительных органов и инициативных групп граждан.Перед началом заседания Дмитрий Азаров представил членам МВК советника Губернатора. Она много лет посвятила решению проблем обманутых дольщиков и защите их прав, имеет солидный опыт работы с дольщиками в разных регионах России.«Светлана Юрьевна – человек активный, принципиальный, энергичный. Профессионал, которому удалось распутать хитросплетения нарушенных прав не в одном регионе. Уверен, что с ее приходом работа в Самарской области будет строиться более эффективно», – сказал губернатор, представляя нового советника.Глава региона отметил, что за эту работу также активно взялся министр строительства области: «Мы многое сделали для решения проблем дольщиков в прошлом году. Рассчитываю, что в этом году мы достигнем более серьезных успехов. Темпы будем наращивать, как и планировали».Руководитель регионального минстроя доложил об исполнении протокольных поручений прошлого заседания, которое прошло 26 ноября 2018 года. Большинство из них исполнено, однако есть и те, по которым сроки затягиваются, в каждом случае были подробно разобраны причины задержки.Также министр рассказал о реализации мер по защите прав участников долевого строительства. В 2018 году было введено в строй четыре проблемных объекта, удовлетворены права порядка тысячи дольщиков. А всего с октября 2017 года около полутора тысяч человек получили свои квартиры. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 8 многоэтажек.Что касается конкретных объектов, то дом на улице Садовой, 256 (секции 6, 7) планируют закончить к декабрю 2019 года. На данный момент готовность составляет 60%. Всего здесь было 84 дольщика, права пятидесяти на сегодняшний день удовлетворены.Проблемный объект, расположенный на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской, готов на 70% (две секции), общее количество участников долевого строительства – 120 человек. По данному проекту принято решение к 15 апреля подготовить график завершения строительства здания.Здание на улице Аэродромной, 102 должно быть сдано уже осенью этого года. Готовность первой секции составляет 80%, второй – 30%, передает пресс-служба облправительства.