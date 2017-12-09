Строители ругаются матом на работе чаще представителей других профессий

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Исследователи выяснили, что больше всего ругаются сотрудники в возрасте от 25 до 40 лет, а мужчины делают это чаще женщин (59% против 32%).Лидирующей отраслью, в которой используют нецензурную лексику, оказалось строительство. Среди опрошенных представителей этой сферы мат использовали 64%. В топ-5 самых «нецензурных» сфер также вошли промышленность (60%), информационных технологии (58%), торговля (51%), реклама, маркетинг и PR (49%). Меньше всего ругаются представители сферы образования (17%).Использование мата на работе респонденты объясняют его пользой: почти половина опрошенных считает, что ненормативная лексика может помочь в работе, но не в любой. А 21% ругающихся на работе убежден, что использование нецензурной лексики способствует выполнению поставленных задач.Чаще всего мат используется при общении с друзьями (65%) и коллегами (58%). С подчиненными нецензурную лексику использовал только каждый третий респондент (32%), а с руководителем — каждый четвертый (25%). Основные поводы: раздражение (60%), несдержанность (57%), возможность яснее выразить свою мысль (41%) и пошутить (36%).При этом две трети тех, кто ругается на работе, считают это неприемлемым, и больше половины признались, что стараются использовать ненормативную лексику реже. Для борьбы с матом, по мнению респондентов, достаточно устных предупреждений от руководителя (42%) и от коллег (46%). За штрафы высказались лишь 11% ругающихся матом.