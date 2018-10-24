Стратегическая сессия по развитию и поддержке добровольческого движения Самарской области

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Познакомиться с федеральной повесткой поддержки добровольческого движения, внести предложения в дорожную карту по развитию добровольчества в регионе, изучить успешные добровольческие практики и опыт взаимодействия добровольческих объединений с органами власти и местного самоуправления, предложить эффективные форматы совместной работы на базе регионального Ресурсного центра добровольчества Самарской области – программа Стратегической сессии построена таким образом, чтобы сформировать предложения в систему развития добровольчества в регионе с учетом опыта проведения мероприятий разного уровня.В рамках реализации проекта «Добровольческий ресурсный центр», поддержанного ФАДМ «Росмолодежь», до конца года запланированы к проведению еще 2 стратегических сессии для представителей некоммерческого сектора, а также для волонтеров, тим-лидеров, актива волонтерской программы чемпионата, представителей ключевых добровольческих движений региона. Кроме того, состоятся 5 тематических семинаров в муниципальных образованиях и другие события.Материалы и документы, разработанные по итогам Стратегических сессий, будут представлены для утверждения на итоговом заседании Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Самарской области в 2018 году, передает пресс-служба облправительства.