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Новости /  Общество /  Социум  

Странности с блогом экс-главы «ТоАЗа» Владимира Махлая заинтересовали журналистов. Посты за экс-главу «ТоАЗа» пишут рейдеры?

4 апреля 2018 15:51
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Уже более 10 лет химкомбинат «Тольяттиазот» отбивается от попыток рейдерского захвата предприятия.
Как передает РИА «Новый День», странная активность в «Живом Журнале» проживающего в Лондоне бывшего президента и председателя совета директоров «Тольяттиазота» Владимира Махлая вновь привлекла к себе внимание СМИ.

Неожиданные и нелогичные для пожилого человека заявления позволяют усомниться либо во вменяемости написавшего, либо в самом факте его авторства. Последнее предположение, особенно в свете постоянных попыток рейдерского захвата крупнейшего в России производителя аммиака, может иметь под собой вполне реальные основания.

За последнее время в блоге, зарегистрированном от имени бывшего главы «Тольяттиазота» Владимира Махлая появились очень специфические рассказы о том, что Госдума наводнена «нелегитимными людьми под чужими именами и фамилиями», а также призывы вообще отменить выборы «в связи с нелегитимностью кандидатов и их партий». После этого блог буквально переполнился скриншотами самых неожиданных документов и писем разных лет, а личные умозаключения о ситуации конкретно на «Тольяттиазоте» и в мировой политике в целом были поданы в крайне эксцентричной и даже порой чудаковатой форме.

Странности с блогом Владимира Махлая сразу привлекли внимание региональных журналистов, которые предположили, что блог мог быть взломан, либо у бывшего крупного предпринимателя и руководителя одной из крупнейших российских компаний возникли серьезные проблемы с рассудком.

В новой публикации своего ЖЖ Махлай-старший выказывает недовольство не только действиями российских политиков, но и топ-менеджеров «Тольяттиазота». Критики не избежал и родной брат Владимира Махлая Сергей, ранее председательствовавший в Совете директоров завода. Удивительно, но сообщение от имени человека, который всегда говорил о том, как он болеет душой за родное предприятие, завершается призывом и вовсе «организовать остановку работающих агрегатов на Тольяттиазот».

При этом по официально задокументированным и проверяемым данным, «ТоАЗ» отнюдь не производит впечатление отстающего предприятия: сохраняется стабильно высокий уровень производства, продолжаются инвестиции в модернизацию, активно развивается социальная сфера. Кроме того, совсем недавно комбинат получил кредит в 180 млн евро сроком на 9 лет от крупных международных банков Commerzbank AG (Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Германия), которые проводили аудит по стандартам Международной финансовой корпорации. Вряд ли бы финансисты столь высокого уровня выдали хотя бы цент на строительство третьего агрегата карбамида, если бы предприятие не прошло аудит, и не делало того, о чем заявляет. Европейский банковский бизнес так не работает.

Что же тогда гложет бизнесмена и толкает его на все эти сомнительные заявления? Можно было бы предположить, что возраст взял свое, и престарелый человек, вынужденный жить вдали от родины, просто устал и потерял адекватность восприятия. Однако, судя по тому, что текст в блоге Махлая подозрительно точно повторяет тезисы из ранее выходивших в СМИ публикаций о якобы охвативших ТоАЗ проблемах, а некоторые Интернет-издания стали его активно тиражировать, похоже, что автором всех этих одиозных постов в ЖЖ может быть вовсе не сам Махлай. Каким образом это произошло – стал ли предприниматель жертвой провокации, или его блог взломали хакеры – сказать сложно, но в итоге получается, что специалист с многолетним опытом просто оказался пешкой в чужой игре.

Чья это игра – вряд ли секрет для наблюдателей, знакомых с ситуацией вокруг завода. Уже более 10 лет химкомбинат «Тольяттиазот» отбивается от попыток рейдерского захвата предприятия. В СМИ не раз появлялась информация, что завод не прочь увидеть среди своих активов олигарх Дмитрий Мазепин.

В рейдерстве любые средства хороши, и если обычные способы, такие как давление через миноритариев, подделка документов или подкуп охраны химкомбината, не приносят желаемого результата, опытным рейдерам по силам заручиться и помощью хакеров.

Кстати, экс-глава охраны Бориса Березовского Сергей Соколов, арестованный за инсценировку теракта на «Тольяттиазоте», прямо заявлял о своих тесных знакомствах с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай». Взлом блога для любого кибертеррориста на сегодняшний день далеко не самая сложная процедура.

Так как захватить предприятие рейдерам так и не удается, возможно, что новые эмоциональные заявления от имени Владимира Махлая еще появятся на страницах «Живого Журнала».

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»




Фото: официальный сайт «Тольяттиазота»

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