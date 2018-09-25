Страховые компании обяжут записывать на видео покупку ОСАГО за свой счет
25 сентября 2018 14:21
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Он отметил, что соответствующий законопроект появится уже в следующем месяце. Данная инициатива создается с целью сокращения случаев навязывания страховыми компаниями дополнительных услуг и фактов отказа в продаже полисов ОСАГО.
Данное предложение уже получило одобрение от ЦБ. Кроме того, ведение видео-записи повысит доступность полисов ОСАГО, а сейчас данная задача является одной из главных.
Предполагается, что запись продажи полиса будет храниться весь срок действия договора ОСАГО. Для хранения таких записей создадут базу данных. При этом, как отмечает Аксаков, затраты страховых компаний будут минимальными, поэтому стоимость полисов повыситься не должна.
Но, тем не менее, страховым компаниям потребуется приобретать аппаратуру для каждого своего офиса продаж, также потребуются средства для создания базы данных. По подсчету специалистов «Альфастрахования» затраты на реализацию данного проекта оцениваются в несколько миллиардов рублей.
А вот президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс внес другое предложение: он считает, что лучше обязать автовладельцев вести аудио или видеозапись оформления договора. Они же и смогут хранить данную запись, а если возникнет претензия к процессу продажи полиса – предъявить ее, а не запрашивать у страховой компании. Но так как подобные записи могут быть подвержены корректировке, то для обеспечения достоверности медиафайла потребуется разрабатывать специальное мобильное приложение. Оно будет аналогично тому, что сейчас используется при оформлении ДТП самостоятельно, без выезда сотрудников ГИБДД.
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