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Новости /  Общество /  Социум  

Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве

30 мая 2017 23:47
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Предварительные оценки ущерба автовладельцев — 200 млн руб.
Как информирует РБК, страховые компании спустя сутки после урагана в Москве зарегистрировали около 2 тыс. обращений от граждан в связи с повреждением имущества, в основном автомобилей. По предварительным оценкам, сумма ущерба автовладельцам может составить 200 млн руб. Столкнувшись с большим числом обращений и пострадавших в ходе одного события одновременно страховщики даже ввели упрощенную процедуру урегулирования страхового случая.

Масштабы ущерба

РБК провел опрос топ-10 страховщиков о последствиях шквалистого ветра в Москве 29 мая. Он показал, что за первые сутки после урагана суммарно крупнейшие страховые компании получили больше 2 тыс. заявок о причинении вреда имуществу и по каско. Основное количество обращений было подано по каско — около 30%. Так, «Росгосстрах» за сутки получил 139 обращений по каско и 86 по имуществу, ВСК — 130 по каско и всего 60 по недвижимости, в «РЕСО-Гарантии» было зафиксировано 200 звонков (50% каско и 50% по имуществу). В «АльфаСтраховании» из 1300 поступивших заявок большинство было подано по каско и только 150 — по страхованию жилья.

Как пояснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), обращений по каско больше ввиду того, что данный вид страхования более распространен по сравнению, например, со страхованием от несчастного случая. Кроме того, зафиксировать факт причинения вреда автомобилю проще, указал президент ВСС Игорь Юргенс. ​

Среди основных причин имущественного ущерба страховщики называют повреждения кровли, стекол в домах, квартирах и падение деревьев на загородные строения. При этом оценить ущерб по страхованию жилья из числа опрошенных компаний по итогам первого дня смогли только в «Ренессанс страховании» — 1 млн руб. по десяти обращениям от владельцев домов в Московской области.

Сумма ущерба, нанесенного столичным автовладельцам, по оценкам Российского союза автостраховщиков, предварительно оценивается в 200 млн руб. Как уточнил РБК заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, масштаб ущерба небольшой, «поскольку упавшее на машину дерево или сук не всегда наносят ущерб абсолютно всей машине». Он напомнил в связи с этим, что больший урон имуществу москвичей нанес ледяной дождь в декабре 2010 года.

Упрощенный порядок

Страховщики отмечают, что в большинстве страховых программ, как имущественных (каско, страхование дома или квартиры), так и личных (жизнь, здоровье, несчастный случай), риск ущерба от урагана включен в стандартное покрытие. Для получения возмещения по факту стихийного бедствия традиционно требуется предоставлять справки из МЧС и Росгидрометцентра. Однако в данном случае, ввиду большого количества обращений, страховщики ввели упрощенный порядок приема заявлений на выплаты. Во вторник, 30 мая, такой порядок был введен как минимум в восьми крупнейших страховых компаниях: «АльфаСтраховании», МАКС, «Согласии», ВСК, «Ингосстрахе», «Ренессанс страховании», «Росгосстрахе» и «РЕСО-Гарантии».

Как уточнил представитель пресс-службы «Согласия», по каско по данному страховому случаю вообще не нужны никакие справки, достаточно предоставить автомобиль на осмотр или его фото с места происшествия. В «АльфаСтраховании» сообщили, что владельцам автотранспорта нужно будет предоставить только справку от участкового и непосредственно заявление о страховом случае. Владельцам недвижимости достаточно будет подать страховщику только документы на сам объект страхования, реквизиты и гражданский паспорт, добавил официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

Два дня на подачу заявки

Страховщики отмечают, что давать детальные оценки масштабов ущерба пока рано. «Предварительно оценить общий размер убытков можно будет в течение одной-двух недель, так как обращения, скорее всего, продолжат поступать», — сообщили в пресс-службе СОГАЗа. Еще не все клиенты смогли узнать о страховом случае, если, например, у них имеется загородная недвижимость в Подмосковье, пояснил Юрий Нехайчук. В связи с этим и результаты первого дня сбора обращений подвели только в двух компаниях. В «Ренессанс страховании» и «Ингосстрахе» сообщили, что объем поданных заявок на компенсацию составляет по 4 млн руб. у каждой компании. Страховщики отмечают, что для оценки объема страховых выплат от урагана есть две-три недели (в зависимости от компании). Впрочем, страхователям стоит учесть, что на подачу заявления на выплату компенсации, согласно большинству договоров, отводится лишь два-три дня с момента наступления страхового случая

«Масштаб обращений за один день вполне ожидаемый, учитывая последствия урагана. Выплаты по данному страховому случаю серьезного влияния на финансовые показатели страховщиков не окажут, разве что в краткосрочной перспективе», — считает управляющий директор НРА Павел Самиев. «В масштабах резервов страховых компаний это некритическая величина.

Фото: Павел Финагин / «ВКонтакте»

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Комментарии



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