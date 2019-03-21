Сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили драку

102





Инцидент произошел на площади, где проходят традиционные праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза (День весеннего равноденствия).



Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает, однако, по словам очевидца, около 20 человек задержали.

Накануне новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламентарии приняли соответствующие поправки в конституцию, а депутаты местного маслихата (представительный орган власти) поддержали решение.



После этого в социальных сетях распространились призывы прийти к зданию мэрии на мирный митинг и выступить против переименования. Также в интернете появилась онлайн-петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без народного обсуждения. К настоящему моменту ее уже подписали больше 32 тысяч человек.