Сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили драку
21 марта 2019 22:43
102
Инцидент произошел на площади, где проходят традиционные праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза (День весеннего равноденствия).
Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает, однако, по словам очевидца, около 20 человек задержали.
Накануне новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламентарии приняли соответствующие поправки в конституцию, а депутаты местного маслихата (представительный орган власти) поддержали решение.
После этого в социальных сетях распространились призывы прийти к зданию мэрии на мирный митинг и выступить против переименования. Также в интернете появилась онлайн-петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без народного обсуждения. К настоящему моменту ее уже подписали больше 32 тысяч человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 марта 2019 23:57
На период с апреля по начало осени, россиян ждет теплое лето. Социум
85
21 марта 2019 23:55
Исследователи провели тест, в рамках которого взламывали 11 моделей механически или через уязвимости электронной системы защиты. Социум
91
21 марта 2019 23:10
"Мы очень рассчитываем, что откроем новые имена. Имена талантливых, патриотичных людей, которые любят родную самарскую землю и готовы своим творчеством ее... Социум
110
Здравоохранение
21 марта 2019 09:39
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
215
20 марта 2019 16:14
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Здравоохранение
315
19 марта 2019 23:57
И назначил ему личный приём. Здравоохранение
7271
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
375
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
475
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
758
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
588
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
543
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
570
Образование
21 марта 2019 18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
148
20 марта 2019 14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум». Образование
329
20 марта 2019 11:24
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека. Образование
284
Культура
21 марта 2019 23:44
Премия BraVo проводится во второй раз, она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки. Культура
92
21 марта 2019 13:37
Молодые читатели откроют для себя родной город по-новому. Культура
171
21 марта 2019 12:59
Гостей ждет обширная программа. Культура
196
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
357
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
592
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1048
Видео
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
186
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
479
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
463
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
918
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
638
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1588
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
404
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
721
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1682
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1881
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1053
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
900
Мероприятия