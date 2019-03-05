Стоп-смог. Каким машинам могут запретить въезд в Москву и Санкт-Петербург

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В Минтрансе РФ подготовили проект по борьбе с загрязнением воздуха в городах. Ведомство предлагает ввести новый штраф для водителей, которые проезжают в экологически чистые зоны на старых автомобилях с низким экологическим классом. Миллионам автовладельцев в нашей стране экологический класс их машин вообще неизвестен.— Раньше при регистрации автомобилей экологический класс не указывался. Поэтому старые машины наших соотечественников не имеют экокласса. Если проект Минтранса будет одобрен, то многим автомобилистам придётся переустанавливать автомобили на учёт, — считает автоэксперт Андрей Ломанов.В Министерстве транспорта отметили, что для таких случаев будет разработан упрощённый порядок получения документов.На сегодняшний день экологичность двигателя обозначается классами:Евро-0 — автомобили, выпущенные до 1988 года;Евро-1 — автомобили, выпущенные до 1992 года;Евро-2 — автомобили, выпущенные до 1995 года;Евро-3 — автомобили, выпущенные до 1999 года;Евро-4 — автомобили, выпущенные до 2005 года;Евро-5 — автомобили, выпущенные до 2009 года;Евро-6 — автомобили, выпущенные до 2015 года.Пока неизвестно, до какого класса будут устанавливаться ограничения на въезд в "чистые зоны". Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто полагает, что въезд будет разрешён автомобилям классом либо выше Евро-3, либо выше Евро-4.— Большинство автомобилей классической серии "Жигули" — "копейки", "пятёрки", "шестёрки" — не подпадут под эти правила игры, поскольку их двигатели не соответствуют экологическим нормам. Но на этих машинах продолжают ездить многие жители нашей страны, — отметил Игорь Моржаретто.Иномарки, выпущенные до 2005 года, как отмечает эксперт, имеют класс ниже Евро-4. И если будет принята эта категория, то въезд популярных в России зарубежных автомобилей в "чистые зоны" будет закрыт.Каким машинам могут запретить въезд в "чистые" районы?РетрокарыК ним относятся не только "мустанги" и "кадиллаки" для зажиточных, но и дедушкины "Победа" и "Волга".Советская классика"Жигули" — "копейка", "шестёрка", "семёрка". Выпуск до начала 2000-х."Лада"Автомобили "Лада" 10, 11, 12, 14 и 15, которые российский автопром выпускал до 2005 года, могут оказаться под экозапретом."Старые азиаты"Надёжные Toyota, Nissan и распространённые KIA и Hyndai могут попасть под раздачу, если сошли с конвейера до 2005 года."Американцы"Популярные в России Ford и Jeep старше 2003 года не смогут проехаться по чистым районам Москвы и Петербурга.Европейские автоОлдовые BMW, Audi, Opel, Peugeot, Renault, Skoda и Volkswagen, выпущенные раньше 2004 года, будут оштрафованы за нарушение.Проект разрабатывается пока что только для Санкт-Петербурга и Москвы. Власти этих городов смогут сами определять, где будут экологически чистые зоны и какие виды транспорта туда не смогут заезжать. Но эксперты отмечают, что эта норма может стать дополнительной нагрузкой на автомобилистов в столицах и нарушает конституционное право граждан России на свободу передвижения.