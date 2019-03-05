Стоп-смог. Каким машинам могут запретить въезд в Москву и Санкт-Петербург
5 марта 2019 21:01
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В Минтрансе РФ подготовили проект по борьбе с загрязнением воздуха в городах. Ведомство предлагает ввести новый штраф для водителей, которые проезжают в экологически чистые зоны на старых автомобилях с низким экологическим классом. Миллионам автовладельцев в нашей стране экологический класс их машин вообще неизвестен.
— Раньше при регистрации автомобилей экологический класс не указывался. Поэтому старые машины наших соотечественников не имеют экокласса. Если проект Минтранса будет одобрен, то многим автомобилистам придётся переустанавливать автомобили на учёт, — считает автоэксперт Андрей Ломанов.
В Министерстве транспорта отметили, что для таких случаев будет разработан упрощённый порядок получения документов.
На сегодняшний день экологичность двигателя обозначается классами:
Евро-0 — автомобили, выпущенные до 1988 года;
Евро-1 — автомобили, выпущенные до 1992 года;
Евро-2 — автомобили, выпущенные до 1995 года;
Евро-3 — автомобили, выпущенные до 1999 года;
Евро-4 — автомобили, выпущенные до 2005 года;
Евро-5 — автомобили, выпущенные до 2009 года;
Евро-6 — автомобили, выпущенные до 2015 года.
Пока неизвестно, до какого класса будут устанавливаться ограничения на въезд в "чистые зоны". Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто полагает, что въезд будет разрешён автомобилям классом либо выше Евро-3, либо выше Евро-4.
— Большинство автомобилей классической серии "Жигули" — "копейки", "пятёрки", "шестёрки" — не подпадут под эти правила игры, поскольку их двигатели не соответствуют экологическим нормам. Но на этих машинах продолжают ездить многие жители нашей страны, — отметил Игорь Моржаретто.
Иномарки, выпущенные до 2005 года, как отмечает эксперт, имеют класс ниже Евро-4. И если будет принята эта категория, то въезд популярных в России зарубежных автомобилей в "чистые зоны" будет закрыт.
Каким машинам могут запретить въезд в "чистые" районы?
Ретрокары
К ним относятся не только "мустанги" и "кадиллаки" для зажиточных, но и дедушкины "Победа" и "Волга".
Советская классика
"Жигули" — "копейка", "шестёрка", "семёрка". Выпуск до начала 2000-х.
"Лада"
Автомобили "Лада" 10, 11, 12, 14 и 15, которые российский автопром выпускал до 2005 года, могут оказаться под экозапретом.
"Старые азиаты"
Надёжные Toyota, Nissan и распространённые KIA и Hyndai могут попасть под раздачу, если сошли с конвейера до 2005 года.
"Американцы"
Популярные в России Ford и Jeep старше 2003 года не смогут проехаться по чистым районам Москвы и Петербурга.
Европейские авто
Олдовые BMW, Audi, Opel, Peugeot, Renault, Skoda и Volkswagen, выпущенные раньше 2004 года, будут оштрафованы за нарушение.
Проект разрабатывается пока что только для Санкт-Петербурга и Москвы. Власти этих городов смогут сами определять, где будут экологически чистые зоны и какие виды транспорта туда не смогут заезжать. Но эксперты отмечают, что эта норма может стать дополнительной нагрузкой на автомобилистов в столицах и нарушает конституционное право граждан России на свободу передвижения.
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Комментарии
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