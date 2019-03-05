Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 5 марта, 23:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/03:
USD 65.8
0
EUR 74.51
-0.23
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Стоп-смог. Каким машинам могут запретить въезд в Москву и Санкт-Петербург

5 марта 2019 21:01
112
В городах могут появиться
В городах могут появиться "чистые зоны", куда машины с неэкологичными двигателями не смогут заезжать. Эксперты рассказали Лайфу, каких автомобилей это коснётся и когда эта законодательная мера появится.

В Минтрансе РФ подготовили проект по борьбе с загрязнением воздуха в городах. Ведомство предлагает ввести новый штраф для водителей, которые проезжают в экологически чистые зоны на старых автомобилях с низким экологическим классом. Миллионам автовладельцев в нашей стране экологический класс их машин вообще неизвестен.

— Раньше при регистрации автомобилей экологический класс не указывался. Поэтому старые машины наших соотечественников не имеют экокласса. Если проект Минтранса будет одобрен, то многим автомобилистам придётся переустанавливать автомобили на учёт, — считает автоэксперт Андрей Ломанов.

В Министерстве транспорта отметили, что для таких случаев будет разработан упрощённый порядок получения документов.

На сегодняшний день экологичность двигателя обозначается классами:

Евро-0 — автомобили, выпущенные до 1988 года;

Евро-1 — автомобили, выпущенные до 1992 года;

Евро-2 — автомобили, выпущенные до 1995 года;

Евро-3 — автомобили, выпущенные до 1999 года;

Евро-4 — автомобили, выпущенные до 2005 года;

Евро-5 — автомобили, выпущенные до 2009 года;

Евро-6 — автомобили, выпущенные до 2015 года.

Пока неизвестно, до какого класса будут устанавливаться ограничения на въезд в "чистые зоны". Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто полагает, что въезд будет разрешён автомобилям классом либо выше Евро-3, либо выше Евро-4.

— Большинство автомобилей классической серии "Жигули" — "копейки", "пятёрки", "шестёрки" — не подпадут под эти правила игры, поскольку их двигатели не соответствуют экологическим нормам. Но на этих машинах продолжают ездить многие жители нашей страны, — отметил Игорь Моржаретто.

Иномарки, выпущенные до 2005 года, как отмечает эксперт, имеют класс ниже Евро-4. И если будет принята эта категория, то въезд популярных в России зарубежных автомобилей в "чистые зоны" будет закрыт.

Каким машинам могут запретить въезд в "чистые" районы?

Ретрокары
К ним относятся не только "мустанги" и "кадиллаки" для зажиточных, но и дедушкины "Победа" и "Волга".

Советская классика
"Жигули" — "копейка", "шестёрка", "семёрка". Выпуск до начала 2000-х.

"Лада"
Автомобили "Лада" 10, 11, 12, 14 и 15, которые российский автопром выпускал до 2005 года, могут оказаться под экозапретом.

"Старые азиаты"
Надёжные Toyota, Nissan и распространённые KIA и Hyndai могут попасть под раздачу, если сошли с конвейера до 2005 года.

"Американцы"
Популярные в России Ford и Jeep старше 2003 года не смогут проехаться по чистым районам Москвы и Петербурга.

Европейские авто
Олдовые BMW, Audi, Opel, Peugeot, Renault, Skoda и Volkswagen, выпущенные раньше 2004 года, будут оштрафованы за нарушение.

Проект разрабатывается пока что только для Санкт-Петербурга и Москвы. Власти этих городов смогут сами определять, где будут экологически чистые зоны и какие виды транспорта туда не смогут заезжать. Но эксперты отмечают, что эта норма может стать дополнительной нагрузкой на автомобилистов в столицах и нарушает конституционное право граждан России на свободу передвижения. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 марта 2019  21:01
В городах могут появиться
Стоп-смог. Каким машинам могут запретить въезд в Москву и Санкт-Петербург
В городах могут появиться "чистые зоны", куда машины с неэкологичными двигателями не смогут заезжать.  Социум
111
5 марта 2019  20:31
В Самарской области проходит целый ряд мероприятий, приуроченный к Международному женскому дню.
Дмитрий Азаров: "Женщины Самары успешны во всех отраслях"
В Самарской области проходит целый ряд мероприятий, приуроченный к Международному женскому дню.  Социум
133
5 марта 2019  19:41
В невесомости нагрузка на позвоночник снижается, из-за чего увеличивается расстояние между позвонками — это приводит к временному увеличению роста.
Астронавтка выросла на МКС на пять сантиметров
В невесомости нагрузка на позвоночник снижается, из-за чего увеличивается расстояние между позвонками — это приводит к временному увеличению роста.  Социум
121
Весь список

Здравоохранение
5 марта 2019  14:00
Минздрав предлагает штрафовать за некачественную медпомощь Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают.
Минздрав предлагает штрафовать за некачественную медпомощь
Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают. Здравоохранение
233
5 марта 2019  11:11
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных Такие данные получены за 2018 год.
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
187
5 марта 2019  09:52
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ Ему помогла пересадка стволовых клеток.
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Ему помогла пересадка стволовых клеток. Здравоохранение
227
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
357
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
610
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
508
Весь список
Туризм
28 февраля 2019  12:44
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
287
28 февраля 2019  09:56
Россия и Индонезия упростят визовый режим Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев.
Россия и Индонезия упростят визовый режим
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
209
27 февраля 2019  13:20
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
263
Весь список
Образование
5 марта 2019  12:40
Компетенции Самарского университета в продвижении образовательных технологий в сфере космоса отметили в ООН
Компетенции Самарского университета в продвижении образовательных технологий в сфере космоса отметили в ООН
56-я сессия научно-технического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН (COPUOS) проходила в Вене во второй декаде... Образование
212
28 февраля 2019  09:30
Стали известны даты проведения конкурсов Франкофонии в Самаре
Стали известны даты проведения конкурсов Франкофонии в Самаре
Об этом сообщает Альянс Франсез. Образование
217
27 февраля 2019  23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.
31 российский вуз попал в предметный рейтинг лучших университетов мира
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.  Образование
353
Весь список

Культура
4 марта 2019  20:48
В Новокуйбышевске с 20 по 25 мая состоится Восьмой Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост».
Спектакли-номинанты «Золотой Маски» со всей России покажут в Самарской области
В Новокуйбышевске с 20 по 25 мая состоится Восьмой Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост».   Культура
239
4 марта 2019  13:28
В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут уникальное издание книги «Апостол» XVII века
В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут уникальное издание книги «Апостол» XVII века
Это первая точно датированная печатная русская книга. Культура
332
4 марта 2019  13:23
Илзе Лиепа представит в Самаре Фестивальный проект «Волжские сезоны» Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным.
Илзе Лиепа представит в Самаре Фестивальный проект «Волжские сезоны»
Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным. Культура
326
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
491
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
956
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
894
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
651
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
663
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
682
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1395
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1217
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1083
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
625
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1132
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
857
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2844
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2520
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2788
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в парки города встречать весну
На площади Куйбышева в Самаре на 3 дня откроется Дом Дед мороза
Самарцев приглашают на Праздник весны - фестиваль «Весна. Красота. Женщина»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные