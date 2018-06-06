Столб на Галактионовской, в который регулярно врезаются автомобилисты, выкрасили флуоресцентной краской

Сотрудники ТТУ нанесли на него черно-белую разметку из флуоресцентной краски. Об этом сообщили представители ТТУ в своем аккаунте социальной сети Твиттер.Данный столб является причиной многих ДТП. Одно из последних произошло 8 мая, когда водитель автомобиля Nissan врезалась в него. Автомобиль тогда получил серьезные повреждения.По словам очевидцев, в столб, незаметный на фоне серого здания вдалеке, автомобилисты города срезаются с завидной регулярностью. Теперь этот элемент более заметен на дороге и будем надеяться, больше ДТП в этом месте не возникнет.