Стоимости квадратного метра на вторичном рынке Самарской области выросла за месяц на 9,75% или 4 185 рублей

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На первом месте по количеству предложений находится Самара с 5 647 квартирами. На втором – Тольятти – 3821 квартира. Замыкает списокПохвистнево – 78 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичномрынке в городских округах Самарской области в июне 2018 года составила 47 094 рубля.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 58 498 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 23 089 рублей.Жигулевск продолжает сохранять лидерство по активности рынка: в июне 2018 года его индекс активности составил 7,5. Наименее активным в рассматриваемый период был Кинель (индекс активности 2,2).Под индексом активности мы понимаем отношение количества предложений к количеству жителей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:"Средняя удельная цена предложения стоимости квадратного метра на вторичном рынке городских округов Самарской области выросла за месяц на 9,75% или 4 185 рублей. Такое резкое увеличение в большей степени обусловлено значительным изменением доли предложений по Самаре: количество квартир, предлагаемых к продаже в областном центре с мая по июнь выросло почти в 2 раза: с 3085 в мае до 5 647 в июне.Динамика средней удельной цены предложения к аналогичному периоду прошлого года (июнь 2017) носила положительный характер, и составила 2 549 руб. (5,72%), передает пресс-служба СОФЖИ.