Стивен Хокинг рассказал о возможной гибели человечества в 2600 году

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Катастрофа на Земле, по мнению ученого, произойдет из-за перенаселения и увеличения потребления энергии. Спасение человечества возможно только на других планетах, считает Хокинг. «Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет», — заявил ученый.Выступая по видеосвязи на саммите Tencent WE в Пекине, Хокинг призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, цель которого — путешествие к ближайшей в Солнечной системе звезде Альфа Центавра. По мнению ученого, там может находиться пригодная для жизни планета. Космический аппарат Breakthrough Starshot будет лететь на скорости в 15-20% от скорости света и сможет достигнуть звезды за двадцать лет.В январе 2016 года Хокинг заявлял, что Землю ждет техногенная катастрофа в течение тысячи или десяти тысяч лет. Тогда он также призывал создавать колонии на других планетах. По мнению ученого, главные угрозы для человечества в XXI веке — это ядерная война, глобальное потепление и генетически модифицированные вирусы.