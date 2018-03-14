Стив Маттин рассказал о сроках перевода всех моделей «ВАЗа» на дизайн «X-Face»

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Как пояснил Стив Маттин, команда дизайнеров «ВАЗа» уже приступила к разработке изменений, которые будут внесены во внешний вид Lada Vesta в ходе первого предстоящего фэйслифтинга, общая идея «X-Face» останется прежней. То же касается более отдаленных планов по следующему поколению «Весты».В итоге, внешность всех моделей компании будет переведена на новый корпоративный стиль. Это может произойти к 2026 году, но скорее всего — даже раньше. Согласно утвержденному среднесрочному плану развития, до 2016 года тольяттинцы намерены вывести на рынок 12 новых моделей авто, а также провести 11 рестайлингов (/фэйслифтингов).Согласно имеющимся анонсам и утечкам, до 2019 года пройдет рестайлинг таких моделей, как: Lada Granta, Lada Kalina и Lada Largus. Далее, в 2020 году «Весте» исполнится 5 лет, а это значит, что машине предстоит процедура рестайлинга, тогда же необходимо будет подновить внешность «Иксрэя».