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Стив Маттин рассказал о сроках перевода всех моделей «ВАЗа» на дизайн «X-Face»
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Новости /  Общество /  Социум  

Стив Маттин рассказал о сроках перевода всех моделей «ВАЗа» на дизайн «X-Face»

14 марта 2018 22:05
147
Как пояснил Стив Маттин, команда дизайнеров «ВАЗа» уже приступила к разработке изменений, которые будут внесены во внешний вид Lada Vesta в ходе первого предстоящего фэйслифтинга, общая идея «X-Face» останется прежней. То же касается более отдаленных план
Журналистам удалось пообщаться с директором по дизайну компании «АвтоВАЗ» Стивом Маттином. Британец сообщил, что в Тольятти продолжается работа над новыми версиями нескольких моделей. При этом, все новшества во внешности автомобилей «ВАЗа» следует ожидать в рамках нового единого корпоративного стиля бренда «X-Face». Первой моделью в новой эстетике, выведенной на рынок, стала Lada Vesta, затем последовал хэтчбек Lada XRAY. Внешний вид этих машин полюбился публике, многие покупатели признаются, что среди главных причин, повлиявших на приобретение авто стала интересная, современная внешность, передает samarskie-voditeli.ru.

Как пояснил Стив Маттин, команда дизайнеров «ВАЗа» уже приступила к разработке изменений, которые будут внесены во внешний вид Lada Vesta в ходе первого предстоящего фэйслифтинга, общая идея «X-Face» останется прежней. То же касается более отдаленных планов по следующему поколению «Весты».

В итоге, внешность всех моделей компании будет переведена на новый корпоративный стиль. Это может произойти к 2026 году, но скорее всего — даже раньше. Согласно утвержденному среднесрочному плану развития, до 2016 года тольяттинцы намерены вывести на рынок 12 новых моделей авто, а также провести 11 рестайлингов (/фэйслифтингов).

Согласно имеющимся анонсам и утечкам, до 2019 года пройдет рестайлинг таких моделей, как: Lada Granta, Lada Kalina и Lada Largus. Далее, в 2020 году «Весте» исполнится 5 лет, а это значит, что машине предстоит процедура рестайлинга, тогда же необходимо будет подновить внешность «Иксрэя». 
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Комментарии



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