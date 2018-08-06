Степаненко потребовала авторские права на всё совместное творчество с Петросяном

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На счету у четы комиков несколько двухчасовых концертных программ, над которыми они трудились совместно. Помимо прочего, Петросян является автором сценария и режиссёром двух больших сольных концертов Елены Степаненко — "Бабы, вперёд!" (2001), "Включайте, посмеёмся!" (2001).Напомним, что о разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что Степаненко пытается отсудить у мужа 80 процентов состояния, а это восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. При этом общий объём совместно нажитого имущества, по некоторым данным, составляет 1,5 млрд рублей.