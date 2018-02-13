Стать контролерами-распорядителями на ЧМ-2018 изъявили желание свыше 2700 самарцев
13 февраля 2018 20:36
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5 февраля в Самаре начал работу центр по рекрутингу контролеров-распорядителей, который располагается в художественной школе № 1 им. Г.Е. Зингера (пр. Ленина, 5). Ежедневно сотрудники центра обзванивают и приглашают на собеседование более 300 человек. За первую неделю собеседования прошли около 750 человек.
«Стюардами заинтересованы быть в основном студенты - парни. Также заявки поступают от пенсионеров, и школьников, - рассказывает заместитель руководителя Штаба по набору стюардов Анастасия Алферова. - Стать стюардом могут только граждане Российской Федерации старше 18 лет. Мы отбираем ответственных, стрессоустойчивых и физически крепких людей, поскольку работа стюарда требует выносливости».
Чтобы стать контролером-распорядителем необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф до 15 марта 2018 года. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование, по результатам которого организаторы выберут 1400 человек.
После отбора молодые люди пройдут обучение, в ходе которого изучат теоретические и практические основы профессии, попробуют себя на матчах самарских команд.
Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей: 17 июня (Серия - Коста-Рика), 21 июня (Дания – Австралия), 25 июня (Россия – Уругвай), 28 июня (Сенегал – Колумбия), 2 июля (1/8 финала) и 7 июля (1/4 финала), а также в нематчевые дни в период с 01 июня по 10 июля 2018.
Центр по рекрутингу продолжит свою работу вплоть до 15 марта, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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