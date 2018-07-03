Стартует прием заявок на пятый юбилейный Самарский фестиваль независимого кино «70/30».

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Прием киноработ продлится до 1 октября 2018 года.В этом году особое внимание оргкомитет Фестиваля уделит мобильному кино (фильмам, снятым на смартфоны), ультракоротким произведениям, а также разного рода экспериментам в области кинотворчества.Заявки принимаются на почту Фестиваля: cinemafest7030@gmail.com . Ознакомиться с Положением Фестиваля, скачать заявку и узнать самые свежие новости Фестиваля вы можете на официальной странице http://vk.com/kino7030 .Фестиваль «70/30»-2018 пройдет в нашем городе в конце осени, передает пресс-служба оргкомитета Самарского кинофестиваля 70/30.