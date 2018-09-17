Стартует прием заявок на областной конкурс для профессиональных и юных журналистов «Волшебство детства»
17 сентября 2018 15:18
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К участию в конкурсе приглашаются:
- журналисты (редакции) телеканалов, радиостанций, периодических печатных изданий, интернет-изданий различных форм собственности, а также фотографы Самарской области;
- школьники, пишущие или снимающие для школьных изданий, сайтов учреждений общего и дополнительного образования.
Номинации
«Волшебство детства». На конкурс представляются материалы о талантливых детях и подростках Самарской области.
«Свет сердца». Представляются материалы о талантливых педагогах в рамках празднования 100-летия дополнительного образования детей в России и Самарской области.
«Дом с волшебными окнами». Номинация посвящается 80-летию пребывания Дворца детского и юношеского творчества в особняке Наумова. Представляются материалы о педагогах Дворца, его объединениях, исторические очерки и др.
К участию в конкурсе принимаются материалы, размещённые в эфире или опубликованные в печатных или электронных изданиях с 1 января до 1 ноября 2018 года. Конкурсные заявки и листы согласия на обработку и распространение персональных данных принимаются в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (443010 Самара, ул. Куйбышева, 151, библиотека) до 17.00 1 ноября 2018 года включительно.
Также работы могут быть поданы по электронному адресу: bibl@pioner-samara.ru
Куратор конкурса — педагог-организатор Самарского Дворца детского и юношеского творчества, руководитель движения «Самарик и друзья» Мария Сергеевна Пашинина, тел. 8 92 77 28 05 39.
Учредители конкурса — Самарская областная организация Союза журналистов России, ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества», передает пресс-служба Союза журналистов Самары.
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