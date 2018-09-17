Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
МЧС СО: По Самарской области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная пожарная опасность лесов
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием.
Специалисты мобильного комплекса «Здоровый ребенок» примут детей в Челно-Вершинах
Валентина Матвиенко поздравила Дмитрия Азарова с избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области
Валентина Матвиенко поздравила Дмитрия Азарова с избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области
Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию телестудии «Товарищ».
Стартует прием заявок на областной конкурс для профессиональных и юных журналистов «Волшебство детства»
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.
В Самаре на Южном шоссе столкнулись мотоцикл «Yamaha» и иномарка, госпитализирована пассажирка мотоцикла
Игорь Комаров о Дмитрие Азарове: "Самара - его жизнь!"
Игорь Комаров о Дмитрие Азарове: "Самара - его жизнь!"
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу.
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Общая численность добровольцев составила порядка 400 человек.
Более 2,5 тонн мусора убрали добровольцы на берегах озера Паршино во Всемирный день чистоты
сегодня  Понедельник, 17 сентября, 16:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/09:
USD 68.28
-0.36
EUR 79.95
0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Стартует прием заявок на областной конкурс для профессиональных и юных журналистов «Волшебство детства»

17 сентября 2018 15:18
71
Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию телестудии «Товарищ».
Стартует прием заявок на областной конкурс «Волшебство детства», организованный в рамках объявленного в России Десятилетия детства. Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию телестудии «Товарищ».

К участию в конкурсе приглашаются:

- журналисты (редакции) телеканалов, радиостанций, периодических печатных изданий, интернет-изданий различных форм собственности, а также фотографы Самарской области;
- школьники, пишущие или снимающие для школьных изданий, сайтов учреждений общего и дополнительного образования.

Номинации

«Волшебство детства». На конкурс представляются материалы о талантливых детях и подростках Самарской области.
«Свет сердца». Представляются материалы о талантливых педагогах в рамках празднования 100-летия дополнительного образования детей в России и Самарской области.
«Дом с волшебными окнами». Номинация посвящается 80-летию пребывания Дворца детского и юношеского творчества в особняке Наумова. Представляются материалы о педагогах Дворца, его объединениях, исторические очерки и др.

К участию в конкурсе принимаются материалы, размещённые в эфире или опубликованные в печатных или электронных изданиях с 1 января до 1 ноября 2018 года. Конкурсные заявки и листы согласия на обработку и распространение персональных данных принимаются в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (443010 Самара, ул. Куйбышева, 151, библиотека) до 17.00 1 ноября 2018 года включительно.

Также работы могут быть поданы по электронному адресу: bibl@pioner-samara.ru

Куратор конкурса — педагог-организатор Самарского Дворца детского и юношеского творчества, руководитель движения «Самарик и друзья» Мария Сергеевна Пашинина, тел. 8 92 77 28 05 39.

Учредители конкурса — Самарская областная организация Союза журналистов России, ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества», передает пресс-служба Союза журналистов Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 сентября 2018  15:27
Валентина Матвиенко поздравила Дмитрия Азарова с избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области
Валентина Матвиенко поздравила Дмитрия Азарова с избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области
  Социум
13
17 сентября 2018  15:18
Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию телестудии «Товарищ».
Стартует прием заявок на областной конкурс для профессиональных и юных журналистов «Волшебство детства»
Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию... Социум
61
17 сентября 2018  14:53
Игорь Комаров о Дмитрие Азарове: "Самара - его жизнь!"
Игорь Комаров о Дмитрие Азарове: "Самара - его жизнь!"
  Социум
82
Весь список

Здравоохранение
17 сентября 2018  15:46
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием.
Специалисты мобильного комплекса «Здоровый ребенок» примут детей в Челно-Вершинах
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской... Здравоохранение
7
16 сентября 2018  10:04
Составлен список самых вредных кухонь мира
Составлен список самых вредных кухонь мира
Русской кухни в их числе не оказалось, а вот белорусская попала в список из-за обилия блюд с картофелем. Здравоохранение
338
14 сентября 2018  15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного клинического СПИД-центра.
Самарская область приняла участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
304
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
254
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
196
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
998
Весь список
Туризм
17 сентября 2018  12:50
Туризм переходит из ведения министерства культуры РФ в подчинение Минэкономразвития России
Туризм переходит из ведения министерства культуры РФ в подчинение Минэкономразвития России
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
134
5 сентября 2018  13:18
Туристический сбор могут ввести по всей России Предложения рассматривают в правительстве.
Туристический сбор могут ввести по всей России
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
362
5 сентября 2018  09:26
Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом
Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
320
Весь список
Образование
17 сентября 2018  12:39
Самарский политех запатентовал свой бренд
Самарский политех запатентовал свой бренд
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак университета. Образование
195
15 сентября 2018  11:03
Сегодня студенты парадом пройдут по Самаре
Сегодня студенты парадом пройдут по Самаре
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
373
14 сентября 2018  16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной площадке фестиваля макет гелиолитографа на искусственно воспроизведенной поверхности Луны.
Самарский Политех принимает участие фестивале «От Винта!» - масштабном мероприятии по инженерии и отраслевой профориентации
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
239
Весь список

Культура
17 сентября 2018  12:14
В Самаре проходит VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга» Тема фестиваля - национальная драматургия.
В Самаре проходит VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
Тема фестиваля - национальная драматургия. Культура
96
17 сентября 2018  10:21
Самарцам представят книгу местного писателя о Безымянке Приобрести новый роман можно будет в конце сентября.
Самарцам представят книгу местного писателя о Безымянке
Приобрести новый роман можно будет в конце сентября. Культура
120
16 сентября 2018  09:23
В Самаре сегодня пройдет фестиваль детской книги
В Самаре сегодня пройдет фестиваль детской книги
  В программе множество мероприятий для детей младшего и среднего возраста. Культура
342
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
279
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1256
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1489
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
331
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
14956
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
404
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
563
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
661
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1025
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
564
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
663
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1631
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1174
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1253
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1213
Весь список

Мероприятия
Более 2,5 тонн мусора убрали добровольцы на берегах озера Паршино во Всемирный день чистоты
Состоялся бенефис актрисы Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Ольги Агаповой
В Самаре проходит VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда