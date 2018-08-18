Стартует "Сызранский помидор" - один из самых вкусных летних праздников Самарской области.

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В этом году он проводится в 17й раз.Масштабное костюмированное шествие - по главной улице с оркестром - начнется от Кремля.По традиции представят блюда из помидоров,которые можно попробовать.Салаты из томатов, запеченые и фаршированные помидорки, пироги и даже варенье.Жители Сызрани удивляют гостей и земляков своими кулинарными изысками."Сызранский помидор" - уже не просто праздник, но и один из брендов города, магнит для событийного туризма.Народные сызранские умельцы в городе мастеров удивляли рисунками, картинами и поделками. Воспитанники городского дома ребенка подарили Дмитрию Азарову символ праздника - помидор, сделанный своими руками и поблагодарили за возможность смотреть матчи ЧМ-2018 на стадионе "Самара Арена".Глава региона пообещал мальчишкам и девчонкам, что у них еще будет возможность побывать на "Самара Арене". Дмитрий Азаров пригласил воспитанников детского дома на домашние матчи ФК "КС", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.