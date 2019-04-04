Стартовали продажи двухтопливной Lada Largus
4 апреля 2019 23:56
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Модель оснащена 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач.
Природный газ закачивается в 90-литровый баллон, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак.
Компания подчеркивает, что использование метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.
При учете субсидии по программе Ecogas фургон Lada Largus CNG стоит от 728,3 тысячи рублей, пятиместный универсал — от 753,9 тысячи рублей, а универсал в версии Cross обойдется минимум в 813,4 тысячи рублей.
Фото : ПАО ''АВТОВАЗ''
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