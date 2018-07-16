Стартовала образовательная программа профессионального развития российских специалистов АРХИТЕКТОРЫ.РФ
16 июля 2018 15:48
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Проект реализуется Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и информационным ресурсом ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России.
Это программа обучения по ключевым темам городского развития для практикующих архитекторов и проектировщиков, а также госслужащих, отвечающих за вопросы градостроительства, благоустройства и экономического развития города, студентам старших курсов профильных специальностей по всей стране.
Программа дает возможность познакомиться с методами ведущих проектных бюро и разобрать лучшие российские и зарубежные практики вместе с экспертами, узнать о том, как строить качественное и доступное жилье, о новых стандартах общественных пространств, о том, как формируется городская среда от идеи до реализации.
Программа состоит из онлайн-курсов и офлайн-модулей, и предусматривает бесплатное участие на всех этапах. Онлайн-обучение проходит в доступном формате видео-лекций и образовательных материалов. Формат программы позволяет использовать гибкий подход к раскрытию уникального потенциала каждого участника.
В августе 2018 года пройдет тестирование участников онлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Его результаты станут критерием конкурсного отбора для участников офлайн-обучения — образовательных модулей, включающих интенсивы в Москве и исследовательские поездки по городам России и Европы. В офлайн-программу будут приглашены 100 лучших участников онлайн-обучения, прошедших конкурсный отбор. Регистрация открыта на сайте АРХИТЕКТОРЫ.РФ, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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