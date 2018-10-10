Стартовал приём заявок на конкурс "Лидеры России" сезона 2018-2019

108

Состязание проводится под патронатом президентаа.Стать участником может абсолютно любой человек, если чувствует в себе силы и мотивацию побороться за звание лидера.Участвовать в конкурсе могут участники от 25 до 55 лет, имеющие управленческий опыт от двух лет.Сто лучших конкурсантов получат миллион на образование и наставников из числа лучших управленцев страны, включаяПрием заявок продлится до 24 октября, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.