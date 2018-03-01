Стартовал прием заявок на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области

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Ознакомиться с Положением о проведении конкурса в 2018 году и загрузить форму заявки для участия можно на официальном сайтеминистерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по адресу: http://trud.samregion.ru.Прием заявок и пакета документов осуществляется департаментом условий и охраны труда областного министерства труда, занятости имиграционной политики адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 216 до 3 апреля 2018 года. Дополнительная информацияпо телефону: (846) 263-43- 55, е-mail: VorobievaNV@samaratrud.ru, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: uglegorsk.news