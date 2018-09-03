Стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы Самары «Мир равных возможностей»
3 сентября 2018 17:30
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Премия вручается в шести номинациях: «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательство, производственная и научно-рационализаторская деятельность»; «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт».
К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории городского округа Самара.
Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 63, 3 этаж, каб. 19.
Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 332-11-03, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: mooovoi.org
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