Стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы Самары «Мир равных возможностей»

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Премия вручается в шести номинациях: «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательство, производственная и научно-рационализаторская деятельность»; «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт».К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории городского округа Самара.Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 63, 3 этаж, каб. 19.Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 332-11-03, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: mooovoi.org